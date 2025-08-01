Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/putin-2032845947.html
Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета
Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025
Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета
Утрата Евросоюзом политического суверенитета ведет к потере Европой экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T15:04:00+03:00
в мире
европа
россия
валаам
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Утрата Евросоюзом политического суверенитета ведет к потере Европой экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "В современном мире, но это всегда было важно, а сегодня особенно, суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много, сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям", - сказал Путин журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html
европа
россия
валаам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, валаам, владимир путин
В мире, Европа, Россия, Валаам, Владимир Путин
Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета

Путин: утрата ЕС политического суверенитета ведет к потере экономического

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Утрата Евросоюзом политического суверенитета ведет к потере Европой экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В современном мире, но это всегда было важно, а сегодня особенно, суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много, сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям", - сказал Путин журналистам.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Матвиенко заявила о трещине в Евросоюзе
16 марта, 22:25
 
В миреЕвропаРоссияВалаамВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала