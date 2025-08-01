https://ria.ru/20250801/putin-2032845947.html

Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета

Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025

Путин заявил о потере Евросоюзом экономического суверенитета

Утрата Евросоюзом политического суверенитета ведет к потере Европой экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T15:04:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Утрата Евросоюзом политического суверенитета ведет к потере Европой экономического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "В современном мире, но это всегда было важно, а сегодня особенно, суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль в том числе и для экономического развития. Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много, сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям", - сказал Путин журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html

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в мире, европа, россия, валаам, владимир путин