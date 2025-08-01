https://ria.ru/20250801/putin-2032844987.html

Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин

Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025

Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин

Нет ни одной напрасной потери среди бойцов России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:01:00+03:00

2025-08-01T15:01:00+03:00

2025-08-01T15:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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белоруссия

валаам

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Нет ни одной напрасной потери среди бойцов России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032839194.html

россия

белоруссия

валаам

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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко