https://ria.ru/20250801/putin-2032844987.html
Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин
Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин - РИА Новости, 01.08.2025
Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин
Нет ни одной напрасной потери среди бойцов России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:01:00+03:00
2025-08-01T15:01:00+03:00
2025-08-01T15:01:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Нет ни одной напрасной потери среди бойцов России, заявил президент России Владимир Путин. "Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной", - сказал Путин журналистам. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Нет ни одной напрасной потери среди российских бойцов, заявил Путин
Путин: ни одной напрасной потери среди бойцов ВС России нет