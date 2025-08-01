https://ria.ru/20250801/putin-2032844348.html

Путин подтвердил освобождение Часова Яра

Путин подтвердил освобождение Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025

Путин подтвердил освобождение Часова Яра

Освобождении Часова Яра российскими войсками полностью соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:59:00+03:00

2025-08-01T14:59:00+03:00

2025-08-01T14:59:00+03:00

россия

часов яр

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Освобождении Часова Яра российскими войсками полностью соответствует действительности, заявил президент России Владимир Путин. "Совсем недавно, слышали, взят новый населенный пункт - Часов Яр, это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать, заверить вас, что это полностью соответствует действительности", - сказал журналистам Путин. Президент добавил, что, несмотря на то, что Минобороны РФ сделало заявление в четверг, Часов Яр был взят несколько дней назад. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

россия

часов яр

белоруссия

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2025

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россия, часов яр, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко