https://ria.ru/20250801/putin-2032841843.html

Путин призвал обеспечить условия для русского языка на Украине

Путин призвал обеспечить условия для русского языка на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Путин призвал обеспечить условия для русского языка на Украине

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения условий для русского языка и православной церкви на Украине. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:53:00+03:00

2025-08-01T14:53:00+03:00

2025-08-01T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения условий для русского языка и православной церкви на Украине. "И гуманитарные вопросы - это русский язык, это независимость и развитие православной церкви, христианской церкви на Украине. Всё это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного и, вообще, без всяких ограничений, мира", - сказал глава государства журналистам. Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html

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россия, украина, валаам, владимир путин, в мире