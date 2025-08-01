https://ria.ru/20250801/putin-2032841680.html
Путин отметил героизм павших российских бойцов
Путин отметил героизм павших российских бойцов - РИА Новости, 01.08.2025
Путин отметил героизм павших российских бойцов
Президент России Владимир Путин отметил героизм павших российских бойцов в СВО, подчеркнув, что они обеспечили продвижение РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белоруссия
валаам
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил героизм павших российских бойцов в СВО, подчеркнув, что они обеспечили продвижение РФ. "Сегодняшняя положительная динамика на фронте, она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед. Но мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной", - сказал глава государства журналистам. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032837143.html
россия
белоруссия
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_444c8e08f5fe221af43ee41e6da48a97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин отметил героизм павших российских бойцов
Путин: павшие российские бойцы обеспечили продвижение в СВО