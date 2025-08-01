https://ria.ru/20250801/putin-2032841575.html

Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре

Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 01.08.2025

Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре

Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины не очень информировано о ситуации на фронте, считает президент России Владимир... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:52:00+03:00

2025-08-01T14:52:00+03:00

2025-08-01T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

украина

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ee0310929c44897f52bb32b80827ed2c.jpg

ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины не очень информировано о ситуации на фронте, считает президент России Владимир Путин."Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250801/yar-2032838752.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, украина, владимир путин, россия