https://ria.ru/20250801/putin-2032841575.html
Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре
Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре - РИА Новости, 01.08.2025
Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре
Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины не очень информировано о ситуации на фронте, считает президент России Владимир... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:58:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг – РИА Новости. Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины не очень информировано о ситуации на фронте, считает президент России Владимир Путин."Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/yar-2032838752.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал заявления Киева о ситуации в Часовом Яре
Путин: слова о Часовом Яре говорят, что Киев не очень информирован о ситуации