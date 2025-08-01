https://ria.ru/20250801/putin-2032841395.html
Путин отметил ключевую роль суверенитета в современном мире
Путин отметил ключевую роль суверенитета в современном мире - РИА Новости, 01.08.2025
Путин отметил ключевую роль суверенитета в современном мире
Суверенитет в современном мире играет ключевую роль, в том числе для экономического развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:52:00+03:00
2025-08-01T14:52:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Суверенитет в современном мире играет ключевую роль, в том числе для экономического развития, заявил президент России Владимир Путин. "В современном мире это всегда было важно, а сегодня особенно: суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития", - сказал Путин журналистам. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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россия, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин отметил ключевую роль суверенитета в современном мире
Путин: суверенитет играет ключевую роль для экономического развития