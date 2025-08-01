Путин поблагодарил Белоруссию за содействие в переговорах по Украине
Путин поблагодарил Лукашенко и Белоруссию за содействие в переговорах по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2015
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2015
Читать ria.ru в
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко и самой Белоруссии за содействие в переговорном процессе по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
"Мы очень благодарны Александру Григорьевичу (Лукашенко - ред.) и вообще Белоруссии за ту поддержку и помощь, которую нам Белоруссия оказывает и президент Белоруссии", - сказал журналистам Путин, говоря о переговорном процессе по урегулированию на Украине.