https://ria.ru/20250801/putin-2032840606.html

Путин поблагодарил Белоруссию за содействие в переговорах по Украине

Путин поблагодарил Белоруссию за содействие в переговорах по Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Путин поблагодарил Белоруссию за содействие в переговорах по Украине

Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко и самой Белоруссии за содействие в переговорном процессе по Украине, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:50:00+03:00

2025-08-01T14:50:00+03:00

2025-08-01T17:16:00+03:00

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

украина

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко и самой Белоруссии за содействие в переговорном процессе по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин и Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах."Мы очень благодарны Александру Григорьевичу (Лукашенко - ред.) и вообще Белоруссии за ту поддержку и помощь, которую нам Белоруссия оказывает и президент Белоруссии", - сказал журналистам Путин, говоря о переговорном процессе по урегулированию на Украине.

https://ria.ru/20250801/lukashenko-2032843259.html

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белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, украина, россия