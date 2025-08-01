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Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все - РИА Новости, 01.08.2025
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14:50 01.08.2025 (обновлено: 15:13 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032840487.html
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все - РИА Новости, 01.08.2025
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все
Президент России Владимир Путин, говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:50:00+03:00
2025-08-01T15:13:00+03:00
владимир путин
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё".Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах."Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - сказал Путин журналистам.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
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владимир путин, в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
Владимир Путин, В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все

Путин о ситуации с НАБУ и САП на Украине: только опозорились и все

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о попытках отмены на Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметил, что там "только опозорились - и всё".
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
"Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху - свистнули, щёлкнули и всё сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно - и всё было бы шито-крыто и гладко. Только опозорились - и всё", - сказал Путин журналистам.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Демократию нельзя принести извне, заявил Путин
Вчера, 14:47
 
Владимир ПутинВ миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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