https://ria.ru/20250801/putin-2032839349.html

Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте

Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте - РИА Новости, 01.08.2025

Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте

Положительная динамика войск РФ на фронте связана с героизмом российских бойцов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T14:47:00+03:00

2025-08-01T17:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Положительная динамика войск РФ на фронте связана с героизмом российских бойцов, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшняя положительная динамика на фронте - она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед", - сказал Путин журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, безопасность, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко