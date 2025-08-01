https://ria.ru/20250801/putin-2032839349.html
Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте
Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте - РИА Новости, 01.08.2025
Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте
Положительная динамика войск РФ на фронте связана с героизмом российских бойцов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:47:00+03:00
2025-08-01T14:47:00+03:00
2025-08-01T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белоруссия
валаам
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032878103_0:191:3221:2003_1920x0_80_0_0_54e2145548247e65fffdc133e820ffb1.jpg
ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Положительная динамика войск РФ на фронте связана с героизмом российских бойцов, заявил президент России Владимир Путин."Сегодняшняя положительная динамика на фронте - она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед", - сказал Путин журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белоруссия
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032878103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_312436074dd2e6704ce979f97bc2d957.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белоруссия, валаам, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белоруссия, Валаам, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин высказался о положительной динамике российских войск на фронте
Путин: положительная динамика ВС РФ на фронте связана с героизмом бойцов