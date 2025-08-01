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Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 01.08.2025 (обновлено: 19:16 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032839081.html
Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине
Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине
Разочарование в переговорах наступает из-за избыточных ожиданий, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:46:00+03:00
2025-08-01T19:16:00+03:00
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Разочарование в переговорах наступает из-за избыточных ожиданий, заявил президент Владимир Путин."Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило", — так он ответил на вопросы журналистов о процессе урегулирования конфликта на Украине.По словам главы государства, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тиши переговорного процесса.И именно для этого Россия предложила Украине создать три рабочие группы, в которых можно было бы вести переговоры "без всякого политического треска", добавил Путин. Реакция Киева на это была положительной, и, хотя группы пока не заработали, российская сторона рассчитывает на то, что этот процесс будет запущен, отметил он.Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. Во время последней встречи, 23 июля, Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
https://ria.ru/20250801/putin-2032821200.html
https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html
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Путин об избыточных ожиданиях от переговоров с Украиной
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украина, владимир путин, в мире, россия
Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине

Путин объяснил разочарование переговорами по Украине избыточными ожиданиями

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Разочарование в переговорах наступает из-за избыточных ожиданий, заявил президент Владимир Путин.
«
"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило", — так он ответил на вопросы журналистов о процессе урегулирования конфликта на Украине.
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По словам главы государства, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тиши переговорного процесса.
И именно для этого Россия предложила Украине создать три рабочие группы, в которых можно было бы вести переговоры "без всякого политического треска", добавил Путин. Реакция Киева на это была положительной, и, хотя группы пока не заработали, российская сторона рассчитывает на то, что этот процесс будет запущен, отметил он.
Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. Во время последней встречи, 23 июля, Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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