Путин рассказал об избыточных ожиданиях от переговоров по Украине
Путин объяснил разочарование переговорами по Украине избыточными ожиданиями
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Разочарование в переговорах наступает из-за избыточных ожиданий, заявил президент Владимир Путин.
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"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило", — так он ответил на вопросы журналистов о процессе урегулирования конфликта на Украине.
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По словам главы государства, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры, и не на публике, а в тиши переговорного процесса.
И именно для этого Россия предложила Украине создать три рабочие группы, в которых можно было бы вести переговоры "без всякого политического треска", добавил Путин. Реакция Киева на это была положительной, и, хотя группы пока не заработали, российская сторона рассчитывает на то, что этот процесс будет запущен, отметил он.
Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украина получила тела погибших военнослужащих ВСУ. Кроме того, делегации передали друг другу проекты меморандумов о видении мирного урегулирования. Во время последней встречи, 23 июля, Москва предложила создать три рабочие группы по урегулированию конфликта, украинская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.
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