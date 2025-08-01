https://ria.ru/20250801/putin-2032837143.html
Путин назвал укрепление суверенитета России одной из целей СВО
Путин назвал укрепление суверенитета России одной из целей СВО - РИА Новости, 01.08.2025
Путин назвал укрепление суверенитета России одной из целей СВО
Укрепление суверенитета России является одной из целей спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:42:00+03:00
2025-08-01T14:42:00+03:00
2025-08-01T14:56:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Укрепление суверенитета России является одной из целей спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин."Одна из ключевых задач, в том числе и задач в СВО, - укрепление суверенитета России", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/putin-2032836213.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
Путин назвал укрепление суверенитета России одной из целей СВО
Путин: укрепление суверенитета России является одной из целей СВО