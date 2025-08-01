https://ria.ru/20250801/putin-2032836449.html
Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине
Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине
Необходимо обсуждать шаги по достижению долгосрочного, длительного мира на Украине без всяких временных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:40:00+03:00
2025-08-01T14:40:00+03:00
2025-08-01T14:40:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Необходимо обсуждать шаги по достижению долгосрочного, длительного мира на Украине без всяких временных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. "Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений, мира", - сказал Путин журналистам.
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в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине
Путин: нужно обсуждать достижение мира на Украине без временных ограничений