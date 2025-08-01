https://ria.ru/20250801/putin-2032836449.html

Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине

Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине - РИА Новости, 01.08.2025

Путин призвал обсуждать долгосрочное достижение мира на Украине

Необходимо обсуждать шаги по достижению долгосрочного, длительного мира на Украине без всяких временных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:40:00+03:00

2025-08-01T14:40:00+03:00

2025-08-01T14:40:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Необходимо обсуждать шаги по достижению долгосрочного, длительного мира на Украине без всяких временных ограничений, заявил президент России Владимир Путин. "Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, без всяких временных ограничений, мира", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250801/putin-2032831513.html

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в мире, украина, россия, владимир путин