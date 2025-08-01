https://ria.ru/20250801/putin-2032835491.html
Путин: российские и белорусские специалисты выбрали позиции для "Орешника"
Путин: российские и белорусские специалисты выбрали позиции для "Орешника" - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: российские и белорусские специалисты выбрали позиции для "Орешника"
Специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:38:00+03:00
2025-08-01T14:38:00+03:00
2025-08-01T18:38:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Специалисты России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника", заявил президент РФ Владимир Путин."Наши специалисты - и белорусские военные специалисты, и российские - выбрали место для будущих позиций ("Орешника" - ред.)", - сказал Путин журналистам.Он уточнил, что сейчас ведется работа по подготовке данных позиций.Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250709/belorussiya-2028245655.html
https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, валаам, безопасность, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Валаам, Безопасность, В мире
Путин: российские и белорусские специалисты выбрали позиции для "Орешника"
Путин: специалисты из РФ и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника"