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Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 01.08.2025 (обновлено: 14:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:34:00+03:00
2025-08-01T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне", - сказал он журналистам.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения

Владимир Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне", - сказал он журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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