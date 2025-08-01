https://ria.ru/20250801/putin-2032834457.html

Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения

Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 01.08.2025

Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:34:00+03:00

2025-08-01T14:34:00+03:00

2025-08-01T14:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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