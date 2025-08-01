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Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 01.08.2025
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:34:00+03:00
2025-08-01T14:34:00+03:00
2025-08-01T14:48:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне", - сказал он журналистам.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения
Владимир Путин: ВС России наступают на всей линии боевого соприкосновения