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Путин назвал основную цель в украинском вопросе - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 01.08.2025 (обновлено: 14:41 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032833511.html
Путин назвал основную цель в украинском вопросе
Путин назвал основную цель в украинском вопросе - РИА Новости, 01.08.2025
Путин назвал основную цель в украинском вопросе
Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:32:00+03:00
2025-08-01T14:41:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин."Но главное - это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну, и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности. Вопросы безопасности России и той же Украины. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин назвал основную цель в украинском вопросе

Путин назвал обеспечение безопасности России основной целью в украинском вопросе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин.
"Но главное - это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну, и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности. Вопросы безопасности России и той же Украины. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности", - сказал Путин журналистам.
Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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