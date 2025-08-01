https://ria.ru/20250801/putin-2032833511.html

Путин назвал основную цель в украинском вопросе

Путин назвал основную цель в украинском вопросе - РИА Новости, 01.08.2025

Путин назвал основную цель в украинском вопросе

Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:32:00+03:00

2025-08-01T14:32:00+03:00

2025-08-01T14:41:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин."Но главное - это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну, и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности. Вопросы безопасности России и той же Украины. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html

россия

украина

белоруссия

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2025

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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко