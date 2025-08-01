https://ria.ru/20250801/putin-2032833511.html
Путин назвал основную цель в украинском вопросе
Путин назвал основную цель в украинском вопросе - РИА Новости, 01.08.2025
Путин назвал основную цель в украинском вопросе
Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:32:00+03:00
2025-08-01T14:32:00+03:00
2025-08-01T14:41:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности РФ - основная цель в украинском вопросе, заявил президент России Владимир Путин."Но главное - это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну, и, конечно, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности. Вопросы безопасности России и той же Украины. Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл поговорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html
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россия, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин назвал основную цель в украинском вопросе
Путин назвал обеспечение безопасности России основной целью в украинском вопросе