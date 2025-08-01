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Путин высказался о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
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14:27 01.08.2025 (обновлено: 22:13 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032831513.html
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин, говоря о процессе урегулирования на Украине, заявил, что, если Киев пока не считает возможным иметь дело с Москвой, Россия... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:27:00+03:00
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украина
киев
москва
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о процессе урегулирования на Украине, заявил, что, если Киев пока не считает возможным иметь дело с Москвой, Россия может подождать."В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, то мы готовы подождать", — сказал Путин журналистам.
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украина, киев, москва
Украина, Киев, Москва
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине

Путин: если Киев пока не хочет иметь дело с Москвой, Россия может подождать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о процессе урегулирования на Украине, заявил, что, если Киев пока не считает возможным иметь дело с Москвой, Россия может подождать.
"В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, то мы готовы подождать", — сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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