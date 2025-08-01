https://ria.ru/20250801/putin-2032831513.html
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине - РИА Новости, 01.08.2025
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин, говоря о процессе урегулирования на Украине, заявил, что, если Киев пока не считает возможным иметь дело с Москвой, Россия... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:27:00+03:00
2025-08-01T14:27:00+03:00
2025-08-01T22:13:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о процессе урегулирования на Украине, заявил, что, если Киев пока не считает возможным иметь дело с Москвой, Россия может подождать."В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, то мы готовы подождать", — сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html
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украина, киев, москва
Путин высказался о процессе урегулирования на Украине
Путин: если Киев пока не хочет иметь дело с Москвой, Россия может подождать