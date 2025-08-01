https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html
Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп
Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп
Первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T14:33:00+03:00
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белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной, заявил президент России Владимир Путин."Но в целом, повторяю, первая реакция (на предложение о создании рабочих групп - ред.), как нам показалось, украинской стороны была положительной, поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/usloviya-2032830945.html
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украина, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп
Путин: реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной