https://ria.ru/20250801/putin-2032830856.html

Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп

Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп - РИА Новости, 01.08.2025

Путин рассказал о реакции Украины на предложение о создании рабочих групп

Первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:23:00+03:00

2025-08-01T14:23:00+03:00

2025-08-01T14:33:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Первая реакция Украины на предложение о создании рабочих групп была позитивной, заявил президент России Владимир Путин."Но в целом, повторяю, первая реакция (на предложение о создании рабочих групп - ред.), как нам показалось, украинской стороны была положительной, поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/usloviya-2032830945.html

украина

россия

белоруссия

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украина, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко