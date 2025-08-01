https://ria.ru/20250801/putin-2032830761.html
Путин сказал, что нужно для решения вопросов мирным путем
Путин сказал, что нужно для решения вопросов мирным путем - РИА Новости, 01.08.2025
Путин сказал, что нужно для решения вопросов мирным путем
Для решения вопросов мирным путем нужны обстоятельные разговоры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T14:23:00+03:00
2025-08-01T15:18:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Для решения вопросов мирным путем нужны обстоятельные разговоры, заявил президент России Владимир Путин."Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать уже спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал глава государства журналистам.Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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владимир путин, россия, украина, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Украина, Александр Лукашенко
Путин сказал, что нужно для решения вопросов мирным путем
Путин: для решения вопросов мирным путем нужны обстоятельные разговоры