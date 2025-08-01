https://ria.ru/20250801/putin-2032830463.html

Путин прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Путин прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 01.08.2025

Путин прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Переговоры всегда востребованы и важны, заявил президент России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:28:00+03:00

россия

украина

стамбул

специальная военная операция на украине

владимир путин

владимир мединский

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг - РИА Новости. Переговоры всегда востребованы и важны, заявил президент России Владимир Путин, говоря о переговорах России и Украины в Стамбуле."Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру", - сказал Путин журналистам.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел на прошлой неделе в среду во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250801/prichiny-2032831291.html

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украина

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россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир мединский, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле