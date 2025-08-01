https://ria.ru/20250801/putin--2032845846.html

Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета

Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025

Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета

Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T15:04:00+03:00

2025-08-01T18:26:00+03:00

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин."...Сама по себе мысль о том, что (Украине - ред.) нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета - она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250801/putin-2032838857.html

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в мире, украина, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, россия