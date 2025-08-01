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Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025
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15:04 01.08.2025 (обновлено: 18:26 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin--2032845846.html
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета
Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T18:26:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин."...Сама по себе мысль о том, что (Украине - ред.) нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета - она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250801/putin-2032838857.html
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в мире, украина, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета

Путин назвал попытки Украины вернуть себе часть суверенитета правильными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 1 августа 2025
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин.
"...Сама по себе мысль о том, что (Украине - ред.) нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета - она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь", - сказал Путин журналистам.
Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на Валааме - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Это унизительно". Путин сделал заявление об украинской политике
Вчера, 14:46
 
В миреУкраинаВладимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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