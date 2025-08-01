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Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета - РИА Новости, 01.08.2025
Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета
Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T15:04:00+03:00
2025-08-01T18:26:00+03:00
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Карелия), 1 авг - РИА Новости. Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными, заявил президент России Владимир Путин."...Сама по себе мысль о том, что (Украине - ред.) нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета - она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь", - сказал Путин журналистам.Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в июле в 2019, 2023 и 2024 годах.
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Путин высказался о попытках Украины вернуть себе часть суверенитета
Путин назвал попытки Украины вернуть себе часть суверенитета правильными