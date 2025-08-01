https://ria.ru/20250801/proverka-2032804035.html

СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом

СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом - РИА Новости, 01.08.2025

СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом

Доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта проводится в Кировской области после трагедии с самодельным... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:31:00+03:00

2025-08-01T12:31:00+03:00

2025-08-01T14:30:00+03:00

происшествия

россия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032821374_0:238:1281:958_1920x0_80_0_0_8bdf953ecd75d2906b944af33824d4cd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта проводится в Кировской области после трагедии с самодельным вертолетом, убившим оторвавшейся лопастью своего 88-летнего создателя, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района РИА Новости сообщили, что днем 31 июля в селе Залазна Омутнинского района при запуске самодельного вертолета произошел отрыв лопастей подъемного винта. Пилот 1937 года рождения получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице. "Следователи Омутнинского межрайонного следственного отдела выезжали на место происшествия... По предварительным данным, при запуске самодельного летательного аппарата произошло разрушение его конструкции. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали агентству в пресс-службе СУСК. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего пилота звали Владимир Трапезников. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, это местный конструктор-самоучка, который с детства мечтал стать лётчиком, но в итоге работал водителем в леспромхозе. Однако всю жизнь он самостоятельно собирал летательные аппараты и даже стал героем киножурнала "Панорама" в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете. Сообщается, что всего он собрал пять самолетов, последним его изобретением стал вертолет, который его и убил.

https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html

https://ria.ru/20250730/kaliningrad-2032452576.html

россия

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)