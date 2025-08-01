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СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом - РИА Новости, 01.08.2025
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12:31 01.08.2025 (обновлено: 14:30 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/proverka-2032804035.html
СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом
СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом - РИА Новости, 01.08.2025
СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом
Доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта проводится в Кировской области после трагедии с самодельным... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:31:00+03:00
2025-08-01T14:30:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта проводится в Кировской области после трагедии с самодельным вертолетом, убившим оторвавшейся лопастью своего 88-летнего создателя, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района РИА Новости сообщили, что днем 31 июля в селе Залазна Омутнинского района при запуске самодельного вертолета произошел отрыв лопастей подъемного винта. Пилот 1937 года рождения получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице. "Следователи Омутнинского межрайонного следственного отдела выезжали на место происшествия... По предварительным данным, при запуске самодельного летательного аппарата произошло разрушение его конструкции. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали агентству в пресс-службе СУСК. В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего пилота звали Владимир Трапезников. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, это местный конструктор-самоучка, который с детства мечтал стать лётчиком, но в итоге работал водителем в леспромхозе. Однако всю жизнь он самостоятельно собирал летательные аппараты и даже стал героем киножурнала "Панорама" в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете. Сообщается, что всего он собрал пять самолетов, последним его изобретением стал вертолет, который его и убил.
https://ria.ru/20250712/dom-2028749462.html
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россия
кировская область
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происшествия, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после трагедии с самодельным вертолетом

СК начал проверку после гибели пилота самодельного вертолета в Кировской области

© Фото : СУ СК России по Кировской областиМесто происшествия, где конструктор-самоучка Владимир Трапезников пытался взлететь на самодельном вертолете в Кировской области
Место происшествия, где конструктор-самоучка Владимир Трапезников пытался взлететь на самодельном вертолете в Кировской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : СУ СК России по Кировской области
Место происшествия, где конструктор-самоучка Владимир Трапезников пытался взлететь на самодельном вертолете в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта проводится в Кировской области после трагедии с самодельным вертолетом, убившим оторвавшейся лопастью своего 88-летнего создателя, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района РИА Новости сообщили, что днем 31 июля в селе Залазна Омутнинского района при запуске самодельного вертолета произошел отрыв лопастей подъемного винта. Пилот 1937 года рождения получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
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"Следователи Омутнинского межрайонного следственного отдела выезжали на место происшествия... По предварительным данным, при запуске самодельного летательного аппарата произошло разрушение его конструкции. Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - рассказали агентству в пресс-службе СУСК.
В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура сообщает, что проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшего пилота звали Владимир Трапезников.
По данным местных СМИ и Telegram-каналов, это местный конструктор-самоучка, который с детства мечтал стать лётчиком, но в итоге работал водителем в леспромхозе. Однако всю жизнь он самостоятельно собирал летательные аппараты и даже стал героем киножурнала "Панорама" в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете. Сообщается, что всего он собрал пять самолетов, последним его изобретением стал вертолет, который его и убил.
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