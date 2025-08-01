Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм "Прости, детка"
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм Евы Виктор "Прости, детка"
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм Евы Виктор "Прости, детка" из-за выявления недостоверных сведений в поданных документах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерством культуры Российской Федерации было принято решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм "Прости, детка" в соответствии с подпунктом "г" пункта 21 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесений изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 № 942", - говорится в сообщении.
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В указанном пункте порядка выдачи удостоверений указано, что основанием для отзыва прокатного удостоверения является "выявление недостоверных сведений в документах, послуживших основанием для выдачи прокатного удостоверения". Какие именно недостоверные сведения присутствовали в документах, в ведомстве не уточнили.
Ранее кинопрокатная компания "Экспонента фильм" сообщила, что ведомство отозвало прокатное удостоверение у драмеди Евы Виктор "Прости, детка" со 2 августа.
Согласно данным в реестре прокатных удостоверений министерства культуры РФ, прокатное удостоверение фильма было зарегистрировано 4 июля 2025 года.
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