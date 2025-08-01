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Госдума может в сентябре рассмотреть проект о круглогодичном призыве

Госдума может в сентябре рассмотреть проект о круглогодичном призыве - РИА Новости, 01.08.2025

Госдума может в сентябре рассмотреть проект о круглогодичном призыве

Госдума может в сентябре рассмотреть в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года, следует из решения... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:31:00+03:00

2025-08-01T13:31:00+03:00

2025-08-01T14:39:00+03:00

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Госдума может в сентябре рассмотреть в первом чтении законопроект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года, следует из решения профильного комитета, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее в Госдуму был внесен проект о проведении призыва на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы. "Предложить Совету Государственной думы... установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной думой в первом чтении - сентябрь 2025 года", - сказано в документе. Глава комитета Госдумы по обороне, соавтор инициативы Андрей Картаполов в комментарии РИА Новости отмечал, что законопроект нужен для систематизации работы военкоматов, а отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html

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общество, андрей картаполов, госдума рф