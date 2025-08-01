https://ria.ru/20250801/primore-2032779421.html

На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя

На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя - РИА Новости, 01.08.2025

На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя

На острове Фуругельма в Приморье — самом южном в России — заметили редкого водяного оленя, рассказали в нацпарке "Земля леопарда". РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:41:00+03:00

2025-08-01T10:41:00+03:00

2025-08-01T16:16:00+03:00

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дальневосточный морской заповедник

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. На острове Фуругельма в Приморье — самом южном в России — заметили редкого водяного оленя, рассказали в нацпарке "Земля леопарда". "Редкий водяной олень впервые обнаружен на самом южном острове России. Самец водяного оленя был снят фотоловушкой отдела науки "Земли леопарда" на основной вершине острова Фуругельма, который входит в состав Дальневосточного морского заповедника. На уникальном кадре олень проходит мимо камеры. Особь выглядит здоровой", — говорится в Тelegram-канале учреждения. По мнению специалистов, животное могло добраться с материка вплавь, возможно, спасаясь от хищника. "Как можно догадаться по названию вида, водяной олень много времени проводит у воды — там он добывает себе пищу. Естественно, к такой стратегии кормодобывания прилагаются хорошие плавательные навыки. <…> Важно отметить, что появление водяного оленя на острове Фуругельма безопасно и для местной экосистемы, и для самого зверя", — отметили они. Следы водяного оленя нашли также в бухте Северная. Позже научному сотруднику нацпарка во время мониторинга удалось снять и самку. Водяного оленя впервые заметили в России в 2019 году — на территории "Земли леопарда". До того этих животных фиксировали на границе Китая и КНДР. Это стало первым фактом обнаружения ранее не встречавшихся в России копытных в XXI веке. Вероятной причиной расселения водяных оленей на север ученые считают климатические изменения, уменьшение снежного покрова зимой или рост численности поголовья. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Сейчас популяция в регионе насчитывает около 300 особей.

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россия, дальневосточный морской заповедник