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На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя - РИА Новости, 01.08.2025
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Хорошие новости
 
10:41 01.08.2025 (обновлено: 16:16 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/primore-2032779421.html
На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя
На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя - РИА Новости, 01.08.2025
На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя
На острове Фуругельма в Приморье — самом южном в России — заметили редкого водяного оленя, рассказали в нацпарке "Земля леопарда". РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:41:00+03:00
2025-08-01T16:16:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. На острове Фуругельма в Приморье — самом южном в России — заметили редкого водяного оленя, рассказали в нацпарке "Земля леопарда". "Редкий водяной олень впервые обнаружен на самом южном острове России. Самец водяного оленя был снят фотоловушкой отдела науки "Земли леопарда" на основной вершине острова Фуругельма, который входит в состав Дальневосточного морского заповедника. На уникальном кадре олень проходит мимо камеры. Особь выглядит здоровой", — говорится в Тelegram-канале учреждения. По мнению специалистов, животное могло добраться с материка вплавь, возможно, спасаясь от хищника. "Как можно догадаться по названию вида, водяной олень много времени проводит у воды — там он добывает себе пищу. Естественно, к такой стратегии кормодобывания прилагаются хорошие плавательные навыки. &lt;…&gt; Важно отметить, что появление водяного оленя на острове Фуругельма безопасно и для местной экосистемы, и для самого зверя", — отметили они. Следы водяного оленя нашли также в бухте Северная. Позже научному сотруднику нацпарка во время мониторинга удалось снять и самку. Водяного оленя впервые заметили в России в 2019 году — на территории "Земли леопарда". До того этих животных фиксировали на границе Китая и КНДР. Это стало первым фактом обнаружения ранее не встречавшихся в России копытных в XXI веке. Вероятной причиной расселения водяных оленей на север ученые считают климатические изменения, уменьшение снежного покрова зимой или рост численности поголовья. Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Сейчас популяция в регионе насчитывает около 300 особей.
https://ria.ru/20250725/kamchatka-2031294101.html
https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html
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россия, дальневосточный морской заповедник
Хорошие новости, Россия, Дальневосточный морской заповедник
На самом южном острове России обнаружили редкого водяного оленя

На острове Фуругельма в Приморье обнаружили редкого водяного оленя

© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/TelegramВодяной олень, обнаруженный на острове Фуругельма в Приморье
Водяной олень, обнаруженный на острове Фуругельма в Приморье - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
Водяной олень, обнаруженный на острове Фуругельма в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. На острове Фуругельма в Приморье — самом южном в России — заметили редкого водяного оленя, рассказали в нацпарке "Земля леопарда".
"Редкий водяной олень впервые обнаружен на самом южном острове России. Самец водяного оленя был снят фотоловушкой отдела науки "Земли леопарда" на основной вершине острова Фуругельма, который входит в состав Дальневосточного морского заповедника. На уникальном кадре олень проходит мимо камеры. Особь выглядит здоровой", — говорится в Тelegram-канале учреждения.
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По мнению специалистов, животное могло добраться с материка вплавь, возможно, спасаясь от хищника.
"Как можно догадаться по названию вида, водяной олень много времени проводит у воды — там он добывает себе пищу. Естественно, к такой стратегии кормодобывания прилагаются хорошие плавательные навыки. <…> Важно отметить, что появление водяного оленя на острове Фуругельма безопасно и для местной экосистемы, и для самого зверя", — отметили они.
Следы водяного оленя нашли также в бухте Северная. Позже научному сотруднику нацпарка во время мониторинга удалось снять и самку.
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Водяного оленя впервые заметили в России в 2019 году — на территории "Земли леопарда". До того этих животных фиксировали на границе Китая и КНДР.
Это стало первым фактом обнаружения ранее не встречавшихся в России копытных в XXI веке. Вероятной причиной расселения водяных оленей на север ученые считают климатические изменения, уменьшение снежного покрова зимой или рост численности поголовья.
Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Сейчас популяция в регионе насчитывает около 300 особей.
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