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Жителя Ярославля заочно осудили по делу об убийстве 16-летней давности - РИА Новости, 01.08.2025
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15:53 01.08.2025 (обновлено: 15:54 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/prigovor-2032861086.html
Жителя Ярославля заочно осудили по делу об убийстве 16-летней давности
Жителя Ярославля заочно осудили по делу об убийстве 16-летней давности - РИА Новости, 01.08.2025
Жителя Ярославля заочно осудили по делу об убийстве 16-летней давности
Объявленный в международный розыск мужчина, который 16 лет назад в Ярославле забил кувалдой своего кредитора из-за нежелания возвращать долг и сжег его труп в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:53:00+03:00
2025-08-01T15:54:00+03:00
ярославль
ярославский областной суд
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Объявленный в международный розыск мужчина, который 16 лет назад в Ярославле забил кувалдой своего кредитора из-за нежелания возвращать долг и сжег его труп в автомобиле, приговорен заочно к 15 годам колонии, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда. Судом установлено, что днем 6 апреля 2009 года Чупраков С. находился с двумя приятелями в гаражном боксе автосервиса в Ярославле. "В автосервис приехал мужчина, который одолжил деньги на открытие бизнеса, и напомнил подсудимому о долге. Чтобы избавиться от необходимости возвращать долг в сумме более 720 тысяч рублей, Чупраков С. вооружился металлической кувалдой и… умышленно нанес ею множественные удары в область головы займодателя. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления", - говорится в сообщении. С двумя соучастниками подсудимый погрузил тело убитого в багажник его же автомобиля BMW. Машину вывезли за пределы города, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли вместе с телом. Когда сгоревшее авто с останками мужчины были обнаружены, подсудимый скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Приговором Ярославского областного суда… ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания по приговору постановлено исчислять с момента фактического задержания осуждённого", - информирует пресс-служба. За укрывательство особо тяжкого преступления и поджог автомобиля соучастники обвиняемого уже осуждены, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250704/delo--2027229570.html
https://ria.ru/20250411/ubiystvo-2010681625.html
https://ria.ru/20250205/kuzbass-1997473272.html
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ярославль, ярославский областной суд, происшествия
Ярославль, Ярославский областной суд, Происшествия
Жителя Ярославля заочно осудили по делу об убийстве 16-летней давности

Жителю Ярославля вынесли заочный приговор по делу об убийстве 16-летней давности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Объявленный в международный розыск мужчина, который 16 лет назад в Ярославле забил кувалдой своего кредитора из-за нежелания возвращать долг и сжег его труп в автомобиле, приговорен заочно к 15 годам колонии, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
Судом установлено, что днем 6 апреля 2009 года Чупраков С. находился с двумя приятелями в гаражном боксе автосервиса в Ярославле.
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"В автосервис приехал мужчина, который одолжил деньги на открытие бизнеса, и напомнил подсудимому о долге. Чтобы избавиться от необходимости возвращать долг в сумме более 720 тысяч рублей, Чупраков С. вооружился металлической кувалдой и… умышленно нанес ею множественные удары в область головы займодателя. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.
С двумя соучастниками подсудимый погрузил тело убитого в багажник его же автомобиля BMW. Машину вывезли за пределы города, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли вместе с телом.
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Когда сгоревшее авто с останками мужчины были обнаружены, подсудимый скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Дело рассмотрено в отсутствие подсудимого. Приговором Ярославского областного суда… ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания по приговору постановлено исчислять с момента фактического задержания осуждённого", - информирует пресс-служба.
За укрывательство особо тяжкого преступления и поджог автомобиля соучастники обвиняемого уже осуждены, отмечается в сообщении.
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