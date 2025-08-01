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Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в компаниях - РИА Новости, 01.08.2025
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19:50 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pravitelstvo-2032910408.html
Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в компаниях
Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в компаниях - РИА Новости, 01.08.2025
Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в компаниях
Правительство РФ утвердило порядок введения внешнего управления при военном положении в негосударственных авиа- и судостроительных компаниях, в том числе при... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:50:00+03:00
2025-08-01T19:50:00+03:00
россия
правительство рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок введения внешнего управления при военном положении в негосударственных авиа- и судостроительных компаниях, в том числе при срыве госконтрактов или ненадлежащем качестве продукции, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "В России установили порядок введения внешнего управления в негосударственных предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию гражданского назначения, а также продукцию военного назначения. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации утверждено и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. В условиях военного положения внешнее управление на таких предприятиях может устанавливаться, если компания нарушает свои обязательства по государственным контрактам, в том числе не обеспечивает поставки необходимой продукции", - говорится в сообщении. В Минпромторге РФ добавили, что основаниями для введения внешнего управления может быть и несоответствие качества изделий контрактным требованиям или установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранных граждан из недружественных стран. Решение о введении такого механизма на предприятиях будет принимать рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии, а оформляться оно будет актом Минпромторга России. Организация, осуществляющая внешнее управление, должна будет представить в министерство план своей деятельности. В частности, он предполагает исполнение государственных контрактов в установленные сроки. "После того, как цели внешнего управления предприятием будут достигнуты, рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о прекращении внешнего управления и возобновлении прав акционеров предприятия", - заключили в Минпромторге РФ. В конце мая текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о деятельности компаний в период действия военного положения. Так, согласно документу, при неисполнении государственного контракта на предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию, может вводиться внешнее управление и приостанавливаться права акционеров.
https://ria.ru/20250731/pravitelstvo-2032661461.html
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россия, правительство рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Правительство РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в компаниях

Правительство утвердило порядок введения внешнего управления в ряде компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок введения внешнего управления при военном положении в негосударственных авиа- и судостроительных компаниях, в том числе при срыве госконтрактов или ненадлежащем качестве продукции, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
России установили порядок введения внешнего управления в негосударственных предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию гражданского назначения, а также продукцию военного назначения. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации утверждено и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. В условиях военного положения внешнее управление на таких предприятиях может устанавливаться, если компания нарушает свои обязательства по государственным контрактам, в том числе не обеспечивает поставки необходимой продукции", - говорится в сообщении.
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В Минпромторге РФ добавили, что основаниями для введения внешнего управления может быть и несоответствие качества изделий контрактным требованиям или установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранных граждан из недружественных стран. Решение о введении такого механизма на предприятиях будет принимать рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии, а оформляться оно будет актом Минпромторга России. Организация, осуществляющая внешнее управление, должна будет представить в министерство план своей деятельности. В частности, он предполагает исполнение государственных контрактов в установленные сроки.
"После того, как цели внешнего управления предприятием будут достигнуты, рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о прекращении внешнего управления и возобновлении прав акционеров предприятия", - заключили в Минпромторге РФ.
В конце мая текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о деятельности компаний в период действия военного положения. Так, согласно документу, при неисполнении государственного контракта на предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию, может вводиться внешнее управление и приостанавливаться права акционеров.
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