https://ria.ru/20250801/pozhary-2032766705.html

В России потушили 66 лесных пожаров за сутки

В России потушили 66 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 01.08.2025

В России потушили 66 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 66 лесных пожаров на площади 4 246 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:07:00+03:00

2025-08-01T09:07:00+03:00

2025-08-01T09:07:00+03:00

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 66 лесных пожаров на площади 4 246 гектаров, сообщает в пятницу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31.07.2025 в 20 регионах России лесопожарные силы ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 4 246 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к полуночи пятницы на территории РФ было 100 лесных пожаров на площади 17 666 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 7 пожаров на 13 422 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250801/evakuatsiya-2032765973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия