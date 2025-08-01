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В Новосибирске потушили пожар на складе - РИА Новости, 01.08.2025
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15:25 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032854064.html
В Новосибирске потушили пожар на складе
В Новосибирске потушили пожар на складе - РИА Новости, 01.08.2025
В Новосибирске потушили пожар на складе
Пожар на складе в новосибирском Академгородке ликвидирован, Роспотребнадзор ведет мониторинг загрязнения воздуха. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:25:00+03:00
2025-08-01T15:25:00+03:00
советский район
новосибирская область
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Пожар на складе в новосибирском Академгородке ликвидирован, Роспотребнадзор ведет мониторинг загрязнения воздуха. Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном складе на улице Арбузова на территории Института прикладной физики на площади около 50 квадратных метров. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада, двое надышались дымом, но отказались от госпитализации. Пожарные за 1,5 часа ликвидировали открытое горение. "По данным администрации Советского района, возгорание на территории АО "Институт прикладной физики" на Арбузова ликвидировано. Пожарные завершили работы. Угрозы для жизни нет", - сообщили журналистам в мэрии Новосибирска. В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что специалисты совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области проводят замеры состояния воздуха на предмет содержания вредных веществ вблизи жилых зон. Отмечается, что ближайшие жилые здания находятся в 500 метрах от места возгорания. Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о запахе горелого пластика. "По результатам исследований санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Условия окружающей среды на момент отбора проб способствовали минимизации распространения загрязняющих веществ на близлежащий район", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250801/sk-2032781543.html
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советский район
новосибирская область
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советский район, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Советский район, Новосибирская область, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Новосибирске потушили пожар на складе

В новосибирском Академгородке потушили пожар на складе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Пожар на складе в новосибирском Академгородке ликвидирован, Роспотребнадзор ведет мониторинг загрязнения воздуха.
Ранее сообщалось о пожаре в одноэтажном складе на улице Арбузова на территории Института прикладной физики на площади около 50 квадратных метров. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего склада, двое надышались дымом, но отказались от госпитализации. Пожарные за 1,5 часа ликвидировали открытое горение.
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"По данным администрации Советского района, возгорание на территории АО "Институт прикладной физики" на Арбузова ликвидировано. Пожарные завершили работы. Угрозы для жизни нет", - сообщили журналистам в мэрии Новосибирска.
В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что специалисты совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области проводят замеры состояния воздуха на предмет содержания вредных веществ вблизи жилых зон. Отмечается, что ближайшие жилые здания находятся в 500 метрах от места возгорания. Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о запахе горелого пластика.
"По результатам исследований санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Условия окружающей среды на момент отбора проб способствовали минимизации распространения загрязняющих веществ на близлежащий район", - говорится в сообщении ведомства.
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Советский районНовосибирская областьНовосибирскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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