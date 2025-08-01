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В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе - РИА Новости, 01.08.2025
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
Пожарные за 1,5 часа ликвидировали открытое горение склада в новосибирском Академгородке на площади около 50 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:15:00+03:00
2025-08-01T09:15:00+03:00
2025-08-01T09:15:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 1 авг – РИА Новости. Пожарные за 1,5 часа ликвидировали открытое горение склада в новосибирском Академгородке на площади около 50 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по Новосибирской области. Ранее главк сообщал, что горит одноэтажный склад на улице Арбузова на территории Института прикладной физики. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего здания, двое надышались дымом, но отказались от госпитализации "В течение полутора часов пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. Площадь, по данным главка, осталась примерно 50 квадратных метров.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Происшествия
В Новосибирске потушили открытый огонь на складе
Пожарные за 1,5 часа ликвидировали открытое горение склада в Новосибирске