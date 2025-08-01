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В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2025
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, где загорелась кровля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:01:00+03:00
2025-08-01T07:01:00+03:00
2025-08-01T12:19:00+03:00
происшествия
балашиха
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, где загорелась кровля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. В четверг вечером сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. Позднее РИА Новости в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 550 квадратных метров. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что открытое горение ликвидировано. "Пожар в подмосковной Балашихе полностью потушен", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в Балашихе, где загорелась кровля, потушили