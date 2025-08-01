Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 01.08.2025 (обновлено: 12:19 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pozhar-2032758442.html
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2025
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме
Пожар в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, где загорелась кровля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:01:00+03:00
2025-08-01T12:19:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032694574_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_44622c8a485d961d53e3cc1191d7b1ae.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, где загорелась кровля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. В четверг вечером сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. Позднее РИА Новости в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 550 квадратных метров. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что открытое горение ликвидировано. "Пожар в подмосковной Балашихе полностью потушен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/delo-2032665380.html
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032694574_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_956973c534d1a0cb3cec185f7a8a5f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Балашихе, где загорелась кровля, потушили

© МЧС России/TelegramПожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе, где загорелась кровля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В четверг вечером сообщалось, что кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов. Позднее РИА Новости в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 550 квадратных метров. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что открытое горение ликвидировано.
"Пожар в подмосковной Балашихе полностью потушен", - говорится в сообщении.
Пожар в многоквартирном доме на улице Флерова в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Балашихе завели дело после гибели мужчины при пожаре в жилом доме
31 июля, 17:08
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала