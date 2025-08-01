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На западе Москвы потушили пожар в трехэтажном здании
На западе Москвы потушили пожар в трехэтажном здании - РИА Новости, 01.08.2025
На западе Москвы потушили пожар в трехэтажном здании
Возгорание в трехэтажной части здания на западе Москвы полностью ликвидировано, причины пожара устанавливаются, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:02:00+03:00
2025-08-01T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Возгорание в трехэтажной части здания на западе Москвы полностью ликвидировано, причины пожара устанавливаются, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар в трехэтажной части здания ликвидируют на западе Москвы. Посетители покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Позже в пресс-службе ведомства добавили, что площадь возгорания составляет 300 "квадратов", внутри находится человек. Позднее ведомство сообщило, что открытое горение ликвидировано, один человек погиб. "Пожар полностью потушен на 315 метрах. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы потушили пожар в трехэтажном здании
Возгорание в здании на западе Москвы полностью ликвидировали