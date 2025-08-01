https://ria.ru/20250801/pozhar--2032855198.html

В Челябинске локализовали пожар на складе

В Челябинске локализовали пожар на складе - РИА Новости, 01.08.2025

В Челябинске локализовали пожар на складе

Пожар на складе в Челябинске локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:27:00+03:00

2025-08-01T15:27:00+03:00

2025-08-01T16:47:00+03:00

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пожар на складе в Челябинске локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Пожар локализован на площади 2,3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. В Челябинске горит склад на площади 2,3 тысячи квадратных метров, на нем, как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах региона, находится алкогольная продукция: в помещении и на поддонах на открытом пространстве.Пресс-центр прокуратуры региона сообщил, что установление причин пожара, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в Челябинске, а также подтвердил, что пожар произошел в складском помещении с алкогольной продукцией.

https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html

https://ria.ru/20250801/sk-2032781543.html

челябинск

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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия