https://ria.ru/20250801/poshliny-2032900448.html

Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен

Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен - РИА Новости, 01.08.2025

Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен

Введение администрацией США новых пошлин на импортные товары напрямую затронет американских потребителей и малый бизнес и приведет к закрытию многих фирм,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:42:00+03:00

2025-08-01T18:42:00+03:00

2025-08-01T18:42:00+03:00

в мире

сша

пошлины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028216204_0:46:3107:1794_1920x0_80_0_0_b891d53daf5628dd3c76e73e65db79bc.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Введение администрацией США новых пошлин на импортные товары напрямую затронет американских потребителей и малый бизнес и приведет к закрытию многих фирм, заявил РИА Новости владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен. "Вероятнее всего, повышение цен на продукцию ляжет на плечи потребителей. К сожалению, это приведет к закрытию многих небольших компаний", - сказал Расмуссен. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран. Расмуссен предупредил, что пошлины отразятся практически на всех американских компаниях. Однако, по его словам, под основной удар попадет малый бизнес. "Эта мировая торговая война – очень плохое решение. Она напрямую затронет американских потребителей и фирмы и, скорее всего, еще больше отдалит США от мировой торговли", - сказал Расмуссен. Новые пошлины вступят в силу с 7 августа.

https://ria.ru/20250801/poshliny-2032869702.html

https://ria.ru/20250801/poshliny-2032895870.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пошлины