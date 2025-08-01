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Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен - РИА Новости, 01.08.2025
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18:42 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/poshliny-2032900448.html
Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен
Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен - РИА Новости, 01.08.2025
Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен
Введение администрацией США новых пошлин на импортные товары напрямую затронет американских потребителей и малый бизнес и приведет к закрытию многих фирм,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:42:00+03:00
2025-08-01T18:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Введение администрацией США новых пошлин на импортные товары напрямую затронет американских потребителей и малый бизнес и приведет к закрытию многих фирм, заявил РИА Новости владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен. "Вероятнее всего, повышение цен на продукцию ляжет на плечи потребителей. К сожалению, это приведет к закрытию многих небольших компаний", - сказал Расмуссен. В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран. Расмуссен предупредил, что пошлины отразятся практически на всех американских компаниях. Однако, по его словам, под основной удар попадет малый бизнес. "Эта мировая торговая война – очень плохое решение. Она напрямую затронет американских потребителей и фирмы и, скорее всего, еще больше отдалит США от мировой торговли", - сказал Расмуссен. Новые пошлины вступят в силу с 7 августа.
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в мире, сша, пошлины
В мире, США, Пошлины
Пошлины Трампа приведут к закрытию малого бизнеса в США, считает бизнесмен

Расмуссен: введение пошлин приведет к закрытию небольших американских фирм

© Myung J. ChunФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Myung J. Chun
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Введение администрацией США новых пошлин на импортные товары напрямую затронет американских потребителей и малый бизнес и приведет к закрытию многих фирм, заявил РИА Новости владелец и президент американской консалтинговой компании Kaleidoscope Group Эрл Расмуссен.
"Вероятнее всего, повышение цен на продукцию ляжет на плечи потребителей. К сожалению, это приведет к закрытию многих небольших компаний", - сказал Расмуссен.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Правительство Швейцарии "пришло в состояние шока" от пошлин США, пишет FT
Вчера, 16:20
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран.
Расмуссен предупредил, что пошлины отразятся практически на всех американских компаниях. Однако, по его словам, под основной удар попадет малый бизнес.
"Эта мировая торговая война – очень плохое решение. Она напрямую затронет американских потребителей и фирмы и, скорее всего, еще больше отдалит США от мировой торговли", - сказал Расмуссен.
Новые пошлины вступят в силу с 7 августа.
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Французские производители вина потеряют более миллиарда евро из-за пошлин
Вчера, 18:16
 
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