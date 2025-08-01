https://ria.ru/20250801/pogoda-2032912950.html

Москвичей предупредили о сильном ливне

Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 01.08.2025

Москвичей предупредили о сильном ливне

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. РИА Новости, 01.08.2025

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общество

ливневые дожди и грозы в москве

россия

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. "В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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Мощный ливень в Москве Мощный ливень накрыл Москву вечером в пятницу, передают корреспонденты РИА Новости. Сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-01T20:27 true PT0M27S

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общество, ливневые дожди и грозы в москве, россия, москва