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Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 01.08.2025
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20:27 01.08.2025 (обновлено: 21:49 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pogoda-2032912950.html
Москвичей предупредили о сильном ливне
Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 01.08.2025
Москвичей предупредили о сильном ливне
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. РИА Новости, 01.08.2025
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общество
ливневые дожди и грозы в москве
россия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. "В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Мощный ливень накрыл Москву вечером в пятницу, передают корреспонденты РИА Новости. Сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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общество, ливневые дожди и грозы в москве, россия, москва
Общество, Ливневые дожди и грозы в Москве, Россия, Москва
Москвичей предупредили о сильном ливне

Власти Москвы предупредили жителей о сильном ливне и ветре до утра субботы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы.
"В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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