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Москвичей предупредили о сильном ливне
Москвичей предупредили о сильном ливне - РИА Новости, 01.08.2025
Москвичей предупредили о сильном ливне
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:27:00+03:00
2025-08-01T20:27:00+03:00
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общество
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. "В ближайший час и с сохранением до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Мощный ливень в Москве
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общество, ливневые дожди и грозы в москве, россия, москва
Общество, Ливневые дожди и грозы в Москве, Россия, Москва
Москвичей предупредили о сильном ливне
Власти Москвы предупредили жителей о сильном ливне и ветре до утра субботы