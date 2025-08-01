https://ria.ru/20250801/pogoda-2032773947.html
Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу
Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу - РИА Новости, 01.08.2025
Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:55:00+03:00
2025-08-01T09:55:00+03:00
2025-08-01T09:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, сегодня после 11.00 и до 10.00 2 августа в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/pogoda-2032350703.html
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общество, москва
Москвичей предупредили о плохой погоде в пятницу
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды