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В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита - РИА Новости, 01.08.2025
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14:12 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/podmoskove-2032827282.html
В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита
В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита - РИА Новости, 01.08.2025
В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита
Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита зарегистрировали на территории Подмосковья по состоянию на 30 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:12:00+03:00
2025-08-01T14:12:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита зарегистрировали на территории Подмосковья по состоянию на 30 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области. На прошлой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Дальневосточного федерального округа. "Зарегистрировано два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие против клещевого вирусного энцефалита не привиты", - отметили в ведомстве. Как рассказали в Роспотребнадзоре, по состоянию на 30 июля было зарегистрировано более 10,5 тысяч обращений за медицинской помощью после укуса клещей. "Проведены лабораторные исследования более двух тысяч клещей, принятых от населения и отобранных в рамках эпидемиологического мониторинга. В 13,8% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,2% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% случаев выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза человека", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за истёкший период 2025 года в Подмосковье зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма, которая передается через укусы иксодовых клещей.
https://ria.ru/20250722/kleschi-2030519084.html
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье выявили два завозных случая клещевого энцефалита

В Подмосковье зафиксировали два завозных случая клещевого вирусного энцефалита

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование клещей на наличие вирусного энцефалита. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два завозных случая клещевого вирусного энцефалита зарегистрировали на территории Подмосковья по состоянию на 30 июля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
На прошлой неделе Роспотребнадзор зарегистрировал один завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Дальневосточного федерального округа.
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"Зарегистрировано два завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области. Заболевшие против клещевого вирусного энцефалита не привиты", - отметили в ведомстве.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, по состоянию на 30 июля было зарегистрировано более 10,5 тысяч обращений за медицинской помощью после укуса клещей.
"Проведены лабораторные исследования более двух тысяч клещей, принятых от населения и отобранных в рамках эпидемиологического мониторинга. В 13,8% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,2% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,3% случаев выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за истёкший период 2025 года в Подмосковье зарегистрировано 126 случаев болезни Лайма, которая передается через укусы иксодовых клещей.
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