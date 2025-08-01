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В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя - РИА Новости, 01.08.2025
В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
Восьмидесятивосьмилетний житель Кировской области получил тяжелые травмы при попытке взлететь на самодельном вертолете, у которого оторвались лопасти, через... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:03:00+03:00
2025-08-01T12:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Восьмидесятивосьмилетний житель Кировской области получил тяжелые травмы при попытке взлететь на самодельном вертолете, у которого оторвались лопасти, через несколько часов он умер в больнице, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района. По словам собеседницы агентства, трагедия произошла в четверг около 12 часов в селе Залазна Омутнинского района. "Авиападение у нас было. Но он – вертолет - не взлетел, а при запуске… Находясь на земле при запуске двигателя и последующем наборе оборотов, произошел отрыв лопастей подъемного винта, что привело к получению травм пилотом 1937 года рождения. Состояние тяжелое, он около 17 часов умер от полученных травм в больнице", - рассказали в ЕДДС района. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, погиб Владимир Трапезников. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, это местный конструктор-самоучка, который с детства мечтал стать лётчиком, но в итоге работал водителем в леспромхозе. Однако всю жизнь он самостоятельно собирал летательные аппараты и даже стал героем киножурнала "Панорама" в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете. Сообщается, что всего Трапезников собрал 5 самолетов, последним его изобретением стал вертолет, который и убил своего создателя.
https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html
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происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области самодельный вертолет убил своего создателя
Самодельный вертолет убил своего 88-летнего создателя в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Восьмидесятивосьмилетний житель Кировской области получил тяжелые травмы при попытке взлететь на самодельном вертолете, у которого оторвались лопасти, через несколько часов он умер в больнице, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Омутнинского района.
По словам собеседницы агентства, трагедия произошла в четверг около 12 часов в селе Залазна Омутнинского района.
"Авиападение у нас было. Но он – вертолет - не взлетел, а при запуске… Находясь на земле при запуске двигателя и последующем наборе оборотов, произошел отрыв лопастей подъемного винта, что привело к получению травм пилотом 1937 года рождения. Состояние тяжелое, он около 17 часов умер от полученных травм в больнице", - рассказали в ЕДДС района.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, погиб Владимир Трапезников.
По данным местных СМИ и Telegram-каналов, это местный конструктор-самоучка, который с детства мечтал стать лётчиком, но в итоге работал водителем в леспромхозе. Однако всю жизнь он самостоятельно собирал летательные аппараты и даже стал героем киножурнала "Панорама" в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете. Сообщается, что всего Трапезников собрал 5 самолетов, последним его изобретением стал вертолет, который и убил своего создателя.