https://ria.ru/20250801/peskov-2032768659.html

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025

В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и международную повестку, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T09:28:00+03:00

2025-08-01T09:28:00+03:00

2025-08-01T13:43:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и международную повестку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике", — сказал Песков. Лукашенко прибыл в Россию с частным визитом. Ранее в пятницу Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщал, что главы государств также обсудят вопросы региональной безопасности.

https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, в мире