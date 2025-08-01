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В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 01.08.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и международную повестку, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:28:00+03:00
2025-08-01T09:28:00+03:00
2025-08-01T13:43:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и международную повестку, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике", — сказал Песков. Лукашенко прибыл в Россию с частным визитом. Ранее в пятницу Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии, сообщал, что главы государств также обсудят вопросы региональной безопасности.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят на Валааме экономику и двусторонние отношения