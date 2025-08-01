Пентагон выделил деньги на поддержку ЗРК Patriot для Украины
Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техподдержку ЗРК Patriot Украине
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на техническую поддержку зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине с февраля 2023 года, выяснило РИА Новости из анализа контрактов на сайте правительства США.
Согласно данным портала USAspending.gov, соответствующее соглашение было подписано с компанией Raytheon Technologies (RTX) - единственным производителем комплексов Patriot.
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Помимо этого, контракт (номер W31P4Q-23-C-0022) заключен без тендера, поскольку RTX обладает эксклюзивными технологиями и исходными данными, необходимыми для обслуживания этих систем.
Как выяснилось, документ предусматривает консультационную и практическую помощь украинским военным в эксплуатации, ремонте и обслуживании комплексов, а также логистическую поддержку. Услуги финансируются в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Кроме того, RTX также оказывает удалённую поддержку через телефонную справочную службу, расположенную в Польше.
Контракт рассчитан на 12 месяцев с возможностью продления еще на три года - до 2028 года включительно. В феврале 2025 года сумма была увеличена на 9,96 миллиона долларов, что продлило срок действия соглашения как минимум до февраля 2026 года.
С начала конфликта США предоставили Украине три батареи Patriot. Все они были переданы при администрации экс-президента Джо Байдена. В июле 2025 года нынешний президент США Дональд Трамп совместно с генсеком НАТО Марком Рютте анонсировал новую инициативу по поставке Киеву дополнительных ракет к ЗРК Patriot. Согласно плану, европейские союзники закупят у США оружие на миллиарды долларов и передадут Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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