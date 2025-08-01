https://ria.ru/20250801/pentagon-2032743933.html

Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши

Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши - РИА Новости, 01.08.2025

Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши

Пентагон сообщил о том, что увеличил контракт на производство ракет класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM и противокорабельных ракет большой дальности... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T02:48:00+03:00

2025-08-01T02:48:00+03:00

2025-08-01T02:48:00+03:00

в мире

орландо

флорида

сша

министерство обороны сша

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Пентагон сообщил о том, что увеличил контракт на производство ракет класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM и противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM до почти 9,5 миллиарда долларов. "Компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control, город Орландо, штат Флорида, получила контракт на модификацию с фиксированной ценой в размере 4 288 108 296 долларов США по ранее заключенному контракту (FA8682-24-C-B001) на поставку ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSM) и противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM)", - говорится в реестре контрактов военного ведомства. Отмечается, что таким образом стоимость контракта увеличится до 9 485 190 471 долларов, при этом он будет включать поставки в Польшу, Японию, Нидерланды и Финляндию.

https://ria.ru/20250801/pentagon-2032742835.html

орландо

флорида

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, орландо, флорида, сша, министерство обороны сша, польша