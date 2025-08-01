https://ria.ru/20250801/pentagon-2032743933.html
Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши
Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши - РИА Новости, 01.08.2025
Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши
Пентагон сообщил о том, что увеличил контракт на производство ракет класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM и противокорабельных ракет большой дальности... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:48:00+03:00
2025-08-01T02:48:00+03:00
2025-08-01T02:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Пентагон сообщил о том, что увеличил контракт на производство ракет класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM и противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM до почти 9,5 миллиарда долларов. "Компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control, город Орландо, штат Флорида, получила контракт на модификацию с фиксированной ценой в размере 4 288 108 296 долларов США по ранее заключенному контракту (FA8682-24-C-B001) на поставку ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSM) и противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM)", - говорится в реестре контрактов военного ведомства. Отмечается, что таким образом стоимость контракта увеличится до 9 485 190 471 долларов, при этом он будет включать поставки в Польшу, Японию, Нидерланды и Финляндию.
https://ria.ru/20250801/pentagon-2032742835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, орландо, флорида, сша, министерство обороны сша, польша
В мире, Орландо, Флорида, США, Министерство обороны США, Польша
Пентагон увеличил контракт на производство ракет для Польши
Пентагон увеличил контракт на производство ракет на 9,5 миллиарда долларов