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Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины - РИА Новости, 01.08.2025
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02:26 01.08.2025 (обновлено: 02:48 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pentagon-2032742835.html
Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины - РИА Новости, 01.08.2025
Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, на сумму до 3,5... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T02:26:00+03:00
2025-08-01T02:48:00+03:00
в мире
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тусон
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, на сумму до 3,5 миллиарда долларов на производство ракет средней дальности AMRAAM для Украины и ряда других стран, сообщает ведомство. "Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)," – говорится в заявлении Пентагона. Помимо Украины, согласно контракту, эти ракеты также будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.
https://ria.ru/20241011/raytheon-1977506746.html
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в мире, украина, тусон, аризона, министерство обороны сша, raytheon
В мире, Украина, Тусон, Аризона, Министерство обороны США, Raytheon
Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины

США произведут ракеты AMRAAM для Киева и других стран на 3,5 миллиарда долларов

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Пентагон сообщил о заключении контракта с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, на сумму до 3,5 миллиарда долларов на производство ракет средней дальности AMRAAM для Украины и ряда других стран, сообщает ведомство.
"Подразделение Raytheon Technologies Corp. (Тусон, Аризона) получило неопределенный контракт с жесткой фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на сумму не более 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" (AMRAAM)," – говорится в заявлении Пентагона.
Помимо Украины, согласно контракту, эти ракеты также будут поставляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.
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