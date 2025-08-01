Пенсию работающих пенсионеров пересчитают
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии за счет перерасчета стажа
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях".
"Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента… Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года", - говорится в документе.
Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что право на такой перерасчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки составит максимум 437 рублей, поскольку за один год может быть учтено не более трех пенсионных баллов.