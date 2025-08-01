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Пенсию работающих пенсионеров пересчитают - РИА Новости, 01.08.2025
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00:46 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pensiya-2032738247.html
Пенсию работающих пенсионеров пересчитают
Пенсию работающих пенсионеров пересчитают - РИА Новости, 01.08.2025
Пенсию работающих пенсионеров пересчитают
Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:46:00+03:00
2025-08-01T00:46:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях". "Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента… Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года", - говорится в документе. Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что право на такой перерасчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки составит максимум 437 рублей, поскольку за один год может быть учтено не более трех пенсионных баллов.
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общество, россия, александр сафонов
Общество, Россия, Александр Сафонов
Пенсию работающих пенсионеров пересчитают

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии за счет перерасчета стажа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях".
"Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента… Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года", - говорится в документе.
Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что право на такой перерасчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки составит максимум 437 рублей, поскольку за один год может быть учтено не более трех пенсионных баллов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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