https://ria.ru/20250801/pensiya-2032738247.html

Пенсию работающих пенсионеров пересчитают

Пенсию работающих пенсионеров пересчитают - РИА Новости, 01.08.2025

Пенсию работающих пенсионеров пересчитают

Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:46:00+03:00

2025-08-01T00:46:00+03:00

2025-08-01T00:46:00+03:00

общество

россия

александр сафонов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Работающие пенсионеры в России получат прибавку к пенсии за счет перерасчета их стажа с 1 августа, свидетельствует Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях". "Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента… Такой перерасчет производится без заявления пенсионера с 1 августа каждого года", - говорится в документе. Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что право на такой перерасчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки составит максимум 437 рублей, поскольку за один год может быть учтено не более трех пенсионных баллов.

https://ria.ru/20250708/pensiya-2027795956.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр сафонов