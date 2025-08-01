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У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований - РИА Новости, 01.08.2025
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19:51 01.08.2025 (обновлено: 21:22 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/pauerlifter-2032910553.html
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований - РИА Новости, 01.08.2025
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований
У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:51:00+03:00
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австралия
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot.Как уточняется, мужчина поставил локальный рекорд в Австралии, присев со штангой весом 410 килограммовВ процессе из глаз спортсмена, а также с его головы полилась кровь. Сам пауэрлифтер не сдался и успешно завершил попытку.
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У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз
У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз
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австралия, в мире
Австралия, В мире
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований

У пауэрлифтера Османа полилась кровь из глаз и с головы во время приседа

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot.
Как уточняется, мужчина поставил локальный рекорд в Австралии, присев со штангой весом 410 килограммов
В процессе из глаз спортсмена, а также с его головы полилась кровь. Сам пауэрлифтер не сдался и успешно завершил попытку.
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