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У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований - РИА Новости, 01.08.2025
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований
У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:51:00+03:00
2025-08-01T19:51:00+03:00
2025-08-01T21:22:00+03:00
австралия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot.Как уточняется, мужчина поставил локальный рекорд в Австралии, присев со штангой весом 410 килограммовВ процессе из глаз спортсмена, а также с его головы полилась кровь. Сам пауэрлифтер не сдался и успешно завершил попытку.
https://rsport.ria.ru/20241001/shtanga-1975754122.html
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У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз
У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз
2025-08-01T19:51
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австралия, в мире
У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований
У пауэрлифтера Османа полилась кровь из глаз и с головы во время приседа