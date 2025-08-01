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У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований

У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований - РИА Новости, 01.08.2025

У пауэрлифтера полилась кровь из глаз во время соревнований

У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:51:00+03:00

2025-08-01T19:51:00+03:00

2025-08-01T21:22:00+03:00

австралия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У австралийского пауэрлифтера Паши Османа из-за сильного напряжения во время подъема штанги полилась кровь из глаз и с головы, сообщил Telegram-канал Shot.Как уточняется, мужчина поставил локальный рекорд в Австралии, присев со штангой весом 410 килограммовВ процессе из глаз спортсмена, а также с его головы полилась кровь. Сам пауэрлифтер не сдался и успешно завершил попытку.

https://rsport.ria.ru/20241001/shtanga-1975754122.html

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У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз У пауэрлифтера брызнула кровь из глаз 2025-08-01T19:51 true PT0M10S

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