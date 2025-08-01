https://ria.ru/20250801/pasport-2032788612.html

Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии - РИА Новости, 01.08.2025

Псковский губернатор вручил паспорт ветерану, переехавшему из Латвии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о торжественном вручении российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:20:00+03:00

2025-08-01T11:20:00+03:00

2025-08-01T12:37:00+03:00

общество

латвия

псковская область

россия

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о торжественном вручении российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал в регион из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Ранее в июле Ведерников сообщал, что власти региона окажут поддержку 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову, который переехал из Латвии, отказавшись подписать так называемую анкету лояльности. Как рассказал Ведерников в своем Telegram-канале, вид на жительство в Латвии заканчивался у Москальёнова 19 июля. Латвийские власти "посчитали пожилого человека представляющим угрозу для общества и предложили подписать "анкету лояльности" – по сути, осуждающую его Родину". В ответ ветеран порвал анкету и принял решение о переезде. "В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Москальёнову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего президента передал юбилейную медаль "80 лет Великой Победы", – написал Ведерников в своем Telegram-канале. Губернатор Псковской области назвал ветерана "настоящим примером мужества и патриотизма". "Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге", – добавил Ведерников. Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выдворение Москальёнова из Латвии является проявлением неофашистской политики латвийских властей и акцией по запугиванию русскоязычного населения.

https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029182531.html

https://ria.ru/20250725/moskalkova-2031401599.html

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Вручение паспорта РФ ветерану из Латвии Вручение паспорта РФ ветерану из Латвии 2025-08-01T11:20 true PT0M59S

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общество, латвия, псковская область, россия, михаил ведерников