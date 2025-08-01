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В Одесской области демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 01.08.2025
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19:18 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pamyatnik-2032907792.html
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 01.08.2025
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину
Монумент русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины, сообщило в пятницу издание Вessarabia со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Монумент русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины, сообщило в пятницу издание Вessarabia со ссылкой на Болградский городской совет. "Первого августа в Болграде специалисты коммунального предприятия "Горводоканал" демонтировали памятник Александру Пушкину, признанный объектом с символикой российской имперской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Решение о сносе было принято министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины в сентябре прошлого года. В 2024 году парк Пушкина, где стоял монумент, переименовали в "Болградский городской парк". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html
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одесская область, александр пушкин, украина, в мире, россия
Одесская область, Александр Пушкин, Украина, В мире, Россия
В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В Болграде Одесской области демонтировали памятник Пушкину

Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград, Украина
Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград, Украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Монумент русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины, сообщило в пятницу издание Вessarabia со ссылкой на Болградский городской совет.
"Первого августа в Болграде специалисты коммунального предприятия "Горводоканал" демонтировали памятник Александру Пушкину, признанный объектом с символикой российской имперской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс Холм Славы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Во Львове демонтировали колонны мемориального комплекса советским солдатам
27 мая, 18:23
Решение о сносе было принято министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины в сентябре прошлого года. В 2024 году парк Пушкина, где стоял монумент, переименовали в "Болградский городской парк".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Демонтаж памятника матросам Днепровской флотилии в Кременчуге - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На Украине демонтировали советский памятник матросам Днепровской флотилии
30 июня, 14:54
 
Одесская областьАлександр ПушкинУкраинаВ миреРоссия
 
 
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