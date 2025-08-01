https://ria.ru/20250801/pamyatnik-2032907792.html

В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В Одесской области демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 01.08.2025

В Одесской области демонтировали памятник Пушкину

Монумент русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины, сообщило в пятницу издание Вessarabia со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:18:00+03:00

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одесская область

александр пушкин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Монумент русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград в Одесской области Украины, сообщило в пятницу издание Вessarabia со ссылкой на Болградский городской совет. "Первого августа в Болграде специалисты коммунального предприятия "Горводоканал" демонтировали памятник Александру Пушкину, признанный объектом с символикой российской имперской политики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Решение о сносе было принято министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины в сентябре прошлого года. В 2024 году парк Пушкина, где стоял монумент, переименовали в "Болградский городской парк". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026312147.html

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одесская область, александр пушкин, украина, в мире, россия