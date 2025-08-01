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ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП - РИА Новости, 01.08.2025
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17:37 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pamyatka-2032889019.html
ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП
ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП - РИА Новости, 01.08.2025
ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:37:00+03:00
2025-08-01T17:37:00+03:00
киров
адлер
федеральная пассажирская компания
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили РИА Новости в компании. "Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде №531 сообщением Киров – Адлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!", - заявили в ФПК. РЖД совместно с МЧС, отметили в компании, не разрабатывали подобные памятки. "Также между холдингом и министерством не существует договоренностей о распространении подобных материалов", - добавили в ФПК.
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киров
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киров, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Киров, Адлер, Федеральная пассажирская компания, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП

ФПК опровергла информацию о раздаче пассажирам памяток о действиях во время ЧП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка"
Электропоезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили РИА Новости в компании.
"Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде №531 сообщением КировАдлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!", - заявили в ФПК.
РЖД совместно с МЧС, отметили в компании, не разрабатывали подобные памятки. "Также между холдингом и министерством не существует договоренностей о распространении подобных материалов", - добавили в ФПК.
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КировАдлерФедеральная пассажирская компанияРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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