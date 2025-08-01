https://ria.ru/20250801/pamyatka-2032889019.html

ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП

ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП - РИА Новости, 01.08.2025

ФПК опровергла информацию о памятках с действиями при ЧП

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:37:00+03:00

2025-08-01T17:37:00+03:00

2025-08-01T17:37:00+03:00

киров

адлер

федеральная пассажирская компания

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) опровергает раздачу пассажирам памяток с рекомендациями, в том числе, о действиях во время ЧП, сообщили РИА Новости в компании. "Сегодня в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в поезде №531 сообщением Киров – Адлер пассажиру вручили памятку с правилами и рекомендациями, в которых в том числе описывается алгоритм действий в случае возникновении нештатной ситуации в пути следования. Данная информация не соответствует действительности!", - заявили в ФПК. РЖД совместно с МЧС, отметили в компании, не разрабатывали подобные памятки. "Также между холдингом и министерством не существует договоренностей о распространении подобных материалов", - добавили в ФПК.

https://ria.ru/20250730/rzhd-2032390436.html

киров

адлер

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киров, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество