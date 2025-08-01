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В Сербии почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой

В Сербии почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой - РИА Новости, 01.08.2025

В Сербии почтили память русских воинов, погибших в годы Первой мировой

Российские дипломаты и представители сербских властей почтили в столице Сербии память солдат и офицеров Российской империи, павших в годы Первой мировой войны,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:21:00+03:00

2025-08-01T19:21:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Российские дипломаты и представители сербских властей почтили в столице Сербии память солдат и офицеров Российской империи, павших в годы Первой мировой войны, сообщила пресс–служба посольства РФ в Белграде. "Первого августа, в День памяти российских воинов, павших в годы Первой мировой войны 1914-1918 годов, состоялась торжественная церемония у Мемориала русской славы на Новом кладбище Белграда. Сто одиннадцать лет назад наша страна немедленно пришла на помощь братскому сербскому народу в развязанной Австро-Венгрией и Германией войне, вступив в нее 1 августа 1914 года. В Русском некрополе в Белграде нашли свое последнее пристанище 627 солдат и офицеров Российской империи", - сообщило диппредставительство в Telegram-канале. Отмечается, что в знак глубокого уважения к подвигу воинов венки и цветы к мемориалу возложили делегации правительства Сербии, посольства РФ, представители депутатского корпуса, органов местного самоуправления, многочисленных патриотических и ветеранских объединений, организаций российско-сербской дружбы и российских соотечественников в Сербии. На церемонии отслужили православную панихиду священнослужители Русской и Сербской православных церквей. Российские дипломаты отметили, что память о бойцах, отдавших свои жизни на фронтах Первой мировой войны, - важная часть общего исторического наследия России и Сербии, и они продолжат "бережно хранить ее, решительно противостоя попыткам фальсификации истории". Русский некрополь в Белграде был открыт после реконструкции 1 августа 2014 года к столетию начала Первой мировой войны. Мемориал находится в сербской столице на территории Нового кладбища, где расположены несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник Русской славы, посвященный погибшим в Первой мировой войне. Здесь погребены около 3,5 тысячи русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат - участников Первой мировой войны. По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов - защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, был открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник российскому императору Николаю II. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20250801/posolstvo-2032891258.html

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в мире, сербия, белград (город), томислав николич, николай i, telegram, россия