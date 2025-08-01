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"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты - РИА Новости, 01.08.2025
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты, говорится в пресс-релизе банка. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:24:00+03:00
2025-08-01T10:24:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. "Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты, говорится в пресс-релизе банка. "В "Ozon Банке" появилась возможность открыть кредитную карту: клиенты смогут оплачивать ей покупки как онлайн, так и офлайн", - говорится в релизе. "Обслуживание кредитной карты остается бесплатным на весь срок действия. Льготный период составляет до 78 дней с кредитным лимитом до одного миллиона рублей", - добавляется там. Отмечается также, ставка кредитования рассчитывается индивидуально. "Минимальный ежемесячный платёж — 4% от суммы задолженности", - уточняется в сообщении. Карту можно оформить в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую карту, отмечается также в релизе. "Запуск кредитной карты — это следующий шаг в развитии нашей классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка. Мы изучали спрос клиентов... готовили инфраструктуру, чтобы предложить клиентам актуальный финансовый продукт", — прокомментировал председатель правления "Ozon Банка" Андрей Личманов, чьи слова приводятся в релизе. "Ozon Банк" — банк с универсальной лицензией ЦБ, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную карту, накопительные счета и вклады, расчётно-кассовое обслуживание, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию. У банка более 31,7 миллиона активных клиентов.
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты, обслуживание будет бесплатным
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты, говорится в пресс-релиз
е банка.
"В "Ozon Банке" появилась возможность открыть кредитную карту: клиенты смогут оплачивать ей покупки как онлайн, так и офлайн", - говорится в релизе.
"Обслуживание кредитной карты остается бесплатным на весь срок действия. Льготный период составляет до 78 дней с кредитным лимитом до одного миллиона рублей", - добавляется там.
Отмечается также, ставка кредитования рассчитывается индивидуально. "Минимальный ежемесячный платёж — 4% от суммы задолженности", - уточняется в сообщении.
Карту можно оформить в виртуальном формате, заказать отдельную пластиковую версию или привязать к кредитному лимиту действующую карту, отмечается также в релизе.
"Запуск кредитной карты — это следующий шаг в развитии нашей классической банковской линейки и важный этап в укреплении кредитного направления банка. Мы изучали спрос клиентов... готовили инфраструктуру, чтобы предложить клиентам актуальный финансовый продукт", — прокомментировал председатель правления "Ozon Банка" Андрей Личманов, чьи слова приводятся в релизе.
"Ozon Банк" — банк с универсальной лицензией ЦБ
, который развивает финансовые и платежные сервисы для физических и юридических лиц: дебетовую и кредитную карту, накопительные счета и вклады, расчётно-кассовое обслуживание, интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию. У банка более 31,7 миллиона активных клиентов.