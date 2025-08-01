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Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 02.08.2025
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18:45 01.08.2025 (обновлено: 04:51 02.08.2025)
https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html
Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине
Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 02.08.2025
Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине
Глава МИД Сергей Лавров высказался о стартовавшем в этом году диалоге с Вашингтоном по вопросу Украины, его слова приводятся на сайте ведомства. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-01T18:45:00+03:00
2025-08-02T04:51:00+03:00
в мире
москва
вашингтон (штат)
россия
джо байден
сергей лавров
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
дональд трамп
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров высказался о стартовавшем в этом году диалоге с Вашингтоном по вопросу Украины, его слова приводятся на сайте ведомства.&quot;Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты&quot;, — отметил министр.Лавров подчеркнул, что к согласию на предложение России возобновить стамбульские переговоры Украину склонила настойчивость хозяина Белого дома Дональда Трампа.Основным прогрессом в диалоге министр назвал понимание американской стороны нынешних реалий и стремление учесть первопричины кризиса.&quot;Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств&quot;, — констатировал Лавров.Помимо этого, глава МИД заявил о согласии с подходом Штатов к вопросу о недопустимости прямой военной конфронтации между двумя странами.
https://ria.ru/20250801/rezultaty-2032830564.html
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в мире, москва, вашингтон (штат), россия, джо байден, сергей лавров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дональд трамп, сша
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Дональд Трамп, США
Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине

Лавров: обсуждение украинской тематики между Россией и США дает результаты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров высказался о стартовавшем в этом году диалоге с Вашингтоном по вопросу Украины, его слова приводятся на сайте ведомства.
«

"Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты", — отметил министр.

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Лавров подчеркнул, что к согласию на предложение России возобновить стамбульские переговоры Украину склонила настойчивость хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Основным прогрессом в диалоге министр назвал понимание американской стороны нынешних реалий и стремление учесть первопричины кризиса.
«

"Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств", — констатировал Лавров.

Помимо этого, глава МИД заявил о согласии с подходом Штатов к вопросу о недопустимости прямой военной конфронтации между двумя странами.
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В миреМоскваВашингтон (штат)РоссияДжо БайденСергей ЛавровТретий раунд переговоров России и Украины в СтамбулеДональд ТрампСША
 
 
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