https://ria.ru/20250801/otsenka-2032901250.html

Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине

Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 02.08.2025

Лавров оценил контакты между Россией и США по урегулированию на Украине

Глава МИД Сергей Лавров высказался о стартовавшем в этом году диалоге с Вашингтоном по вопросу Украины, его слова приводятся на сайте ведомства. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-01T18:45:00+03:00

2025-08-01T18:45:00+03:00

2025-08-02T04:51:00+03:00

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джо байден

сергей лавров

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

дональд трамп

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров высказался о стартовавшем в этом году диалоге с Вашингтоном по вопросу Украины, его слова приводятся на сайте ведомства."Возобновление нынешней администрацией США прямого диалога в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене противоречил здравому смыслу. Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты", — отметил министр.Лавров подчеркнул, что к согласию на предложение России возобновить стамбульские переговоры Украину склонила настойчивость хозяина Белого дома Дональда Трампа.Основным прогрессом в диалоге министр назвал понимание американской стороны нынешних реалий и стремление учесть первопричины кризиса."Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств", — констатировал Лавров.Помимо этого, глава МИД заявил о согласии с подходом Штатов к вопросу о недопустимости прямой военной конфронтации между двумя странами.

https://ria.ru/20250801/rezultaty-2032830564.html

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в мире, москва, вашингтон (штат), россия, джо байден, сергей лавров, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле, дональд трамп, сша